Психолог Костенникова объяснила, почему важно научиться говорить «нет»

Привычка со всеми соглашаться и испытывать чувство вины за отказ не делает человека счастливым, считает психолог, автор книги «Сама у себя лучшая» Евгеника Костенникова. В интервью радио Sputnik она уточнила, почему важно научиться отказывать, если это не в собственных интересах.

По словам специалиста, привычка всегда говорить «да» навязана обществом и установками из прошлого. Костенникова подчеркнула, что отказ — это просто ответ в отрицательной форме, его не нужно стыдиться. Психолог отметила: когда человек четко говорит «нет», он не должен чувствовать себя виноватым, потому что в этот момент он выбирает себя.