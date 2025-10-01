Психолог Косс отметила, что страх осуждения исчезает после контакта с собой

Многие люди испытывают сильный дискомфорт, сталкиваясь с осуждением и критикой окружающих. Чувство вины и сомнений в собственных силах часто становятся главными причинами внутреннего беспокойства и дискомфорта. Говорить твердое «нет» без чувства вины и сожаления удается немногим. Психотерапевт Оливия Косс в интервью для MIR24.TV предложила рассмотреть причины, почему человеку так трудно отказать другим.

Она подчеркнула, что корни проблемы уходят в детство, когда человек учился заслуживать любовь и признание окружающих через соответствие ожиданиям. Впоследствии такие установки переносятся во взрослую жизнь, формируя установку «быть удобной, чтобы меня любили и принимали».

Человек, испытывающий страх осуждения, живет в ожидании негативной реакции окружающих и боится потерять их симпатию. На самом деле, утверждает Косс, страх отвержения исчезнет только тогда, когда человек начнет совершать маленькие шаги навстречу своим желаниям и чувствам.

Важнейшим критерием является контакт с собственными ощущениями и желаниями, а не ориентация на одобрение окружающих. Лишь осознание своих настоящих потребностей и границ поможет освободиться от страха критики и обрести внутреннюю уверенность.

Практика позитивного мышления и рефрейминга — переписывания негативных установок на позитивные — позволяет постепенно избавиться от чувства страха и неуверенности. Начинать нужно с малого: учиться замечать свои автоматические мысли и трансформировать их в позитивные убеждения. Постепенно такие упражнения укрепляют внутреннюю уверенность и избавляют от зависимости от чужого мнения.