Психолог Кошелева посоветовала заботиться и о себе при тяжелой болезни близкого

Тяжелое заболевание одного из членов семьи — это испытание для всех. Родственники, ухаживающие за больным, часто испытывают эмоциональный и физический кризис. Подробнее рассказала психолог Екатерина Кошелева в беседе с РИАМО.

По ее словам, специалисты могут помочь разобраться с переживаниями и снизить тревожность. Эффективной считается когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает избавиться от чувства вины и гиперконтроля.

Как пояснила эксперт, важно не пытаться справиться в одиночку. Можно делегировать заботу, попросить помощи у других родственников или подключить сиделку. Также психолог рекомендовала заботиться о себе: правильно питаться, спать достаточно, гулять на свежем воздухе и заниматься хобби, добавила газета «Петербургский дневник».

