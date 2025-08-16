Психолог Кошелева посоветовала заботиться и о себе при тяжелой болезни близкого

Тяжелое заболевание одного из членов семьи — это испытание для всех. Родственники, ухаживающие за больным, часто испытывают эмоциональный и физический кризис. Подробнее рассказала психолог Екатерина Кошелева в беседе с РИАМО.
По ее словам, специалисты могут помочь разобраться с переживаниями и снизить тревожность. Эффективной считается когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает избавиться от чувства вины и гиперконтроля.
Как пояснила эксперт, важно не пытаться справиться в одиночку. Можно делегировать заботу, попросить помощи у других родственников или подключить сиделку. Также психолог рекомендовала заботиться о себе: правильно питаться, спать достаточно, гулять на свежем воздухе и заниматься хобби, добавила газета «Петербургский дневник».
