Психолог Коржаева рассказала о рисках платного общения для снятия стресса

Услуга «нытинга» — платное общение с человеком ради снятия стресса — несет риски для безопасности и психологического состояния. Об этом психолог Ирина Коржаева рассказала в интервью KP.RU .

По словам эксперта, главная опасность заключается в контакте с незнакомцем, чьи моральные качества и уровень ответственности неизвестны. Среди платных собеседников могут оказаться мошенники или люди, представляющие угрозу для клиента.

Коржаева отметила, что «друг на час» может не заметить кризисных состояний, требующих медицинской помощи. Кроме того, иллюзия доступного сочувствия при регулярном использовании усиливает чувство одиночества и социальную изоляцию. Для повседневной поддержки специалист советует обращаться к близким людям.