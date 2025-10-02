Психолог Коржаева призвала разговаривать с учителем, если тот невзлюбил ребенка

Школа для ребенка — это не только знания, но и место формирования уверенности в себе. Если учитель относится к ученику с неприязнью, это может привести к снижению успеваемости и замкнутости. Психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru назвала пять способов помочь ребенку в такой ситуации.

Оценить обстановку: понять причины конфликта, которые могут быть скрыты в недоразумениях или личных проблемах учителя.

Поговорить с учителем: уточнить ситуацию и вместе искать пути решения.

Обратить внимание на профессионализм педагога: если есть признаки непрофессионального поведения, стоит задуматься о его компетентности.

Поговорить с ребенком: узнать его точку зрения и желания.

Перевести ребенка в другой класс или школу: если учитель не идет навстречу и ситуация не улучшается.

«Не стоит оставлять конфликт без внимания — необходимо взвешенно и спокойно искать пути его решения. Защита интересов ребенка и его психологического благополучия должна быть в приоритете», — добавила психолог.

Коржаева подчеркнула, что качественное образование и доброжелательная атмосфера в школе важнее поддержания формальной «репутации» учебного учреждения или педагогического состава.