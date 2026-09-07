Психолог Коровин посоветовал во время отпуска дать себе возможность отдохнуть от информационного шума

Многие россияне возвращаются из отпуска без ощущения полноценного отдыха. Чтобы отпуск действительно восстановил силы, важно правильно организовать время. Об этом «Вечерней Москве» рассказали психологи Антон Коровин и Виктория Нагорная.

По словам экспертов, некоторые люди пытаются в отпуске выжать максимум активности, составляя график экскурсий, который может быть даже насыщеннее рабочего расписания. Однако такой подход не дает нервной системе возможности отдохнуть. Другие же, наоборот, выбирают «диванный режим», который также не способствует восстановлению.

Коровин подчеркнул, что мозгу нужна смена режима работы. Психолог советует отключить уведомления на рабочем месте перед отпуском и предупредить коллег, что вы не сможете принимать участие в решении рабочих проблем. Важно дать себе возможность отдохнуть и от информационного шума.

Нагорная отметила, что важно заранее определить, в каком состоянии вы хотите вернуться к трудовым будням. Кто-то восстанавливается на природе, а кому-то требуется движение и яркие эмоции. Также эксперт рекомендует находить компромиссы, если вы проводите отпуск с кем-то еще.

Еще одна ошибка — планировать на отпуск бытовые дела. С точки зрения клинической психологии, это не отдых. Если у вас есть жесткий план, мозг воспринимает это как работу.

Психологи напоминают, что отдых не должен быть продуктивным. Несколько часов без задач могут дать нервной системе больше, чем еще одна экскурсия.