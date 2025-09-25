Психолог Коровин назвал кошмары с преследованием самыми популярными у россиян
Клинический психолог и педагог Антон Коровин в беседе с «Абзацем» отметил, что большинству россиян в тревожных сновидениях чаще всего представляется сцена преследования.
Как пояснил специалист, подобный сценарий может свидетельствовать о наличии внутреннего противоречия или подавленного страха.
Другой распространенный сюжет — падение. По словам эксперта, такие сны могут говорить о потере контроля над ситуацией и переживании боли.
Психолог добавил, что сны о полете или невесомости зачастую демонстрируют вдохновение и стремление к карьерному росту.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте