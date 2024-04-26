Психолог Коробова: отдых на природе и поддержка близких помогут ребенку справиться со стрессом перед экзаменами | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:17 Психолог Коробова: отдых на природе и поддержка близких помогут ребенку справиться со стрессом перед экзаменами

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Близится пора выпускных экзаменов, из-за чего у школьников нарастает тревожность. Стресс перед таким важным событием — защита организма на страх, пояснила психолог Татьяна Коробова в беседе с Regions.ru.

Эксперт посоветовала родителям позаботиться о правильном режиме дня ребенка. Времени должно хватать и на изучение материала, и на активных отдых. Отличным вариантом станет поездка на природу, где нет учебников и интернета, отметила специалист.

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По ее словам, выпускники также могут стать устойчивее к стрессовым факторам благодаря поддержке близких, добавил сайт kp.ru.