Психолог Коробова: отдых на природе и поддержка близких помогут ребенку справиться со стрессом перед экзаменами | 360°

26 апреля 2024, 12:17
Психолог Коробова: отдых на природе и поддержка близких помогут ребенку справиться со стрессом перед экзаменами
Близится пора выпускных экзаменов, из-за чего у школьников нарастает тревожность. Стресс перед таким важным событием — защита организма на страх, пояснила психолог Татьяна Коробова в беседе с Regions.ru.
Эксперт посоветовала родителям позаботиться о правильном режиме дня ребенка. Времени должно хватать и на изучение материала, и на активных отдых. Отличным вариантом станет поездка на природу, где нет учебников и интернета, отметила специалист.
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По ее словам, выпускники также могут стать устойчивее к стрессовым факторам благодаря поддержке близких, добавил сайт kp.ru.
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