Психолог Константинова: человеку, ставшему жертвой аферистов, нужно дать возможность выговориться

Мошенники способны причинить человеку много боли и страданий. Жертва обмана может испытать шок, тревогу, стыд или гнев. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Константинова.

По словам эксперта, важно дать возможность близкому выговориться. Не следует обесценивать его чувства или пытаться сразу же найти рациональное объяснение случившемуся. Нужно создать безопасное пространство для эмоций человека, чтобы он не ощущал себя еще хуже.

Необходимо объяснить пострадавшему, что теперь нужно минимизировать ущерб. Для этого следует собрать доказательства — скриншоты переписок или номера телефонов. Если речь идет о переводе денег, то нужно заблокировать карту или счет и обратиться в банк. Кроме того, стоит написать заявление в полицию. Хотя процент раскрытых киберпреступлений остается довольно низким, все равно важно сообщать о таких случаях.

Эксперт также посоветовала регулярно общаться с пожилыми родственниками. Предупредите их о возможных схемах обмана и объясните, как их избежать. Будьте терпеливы, поощряйте за стремление узнать что-то новое. Поддержка — это не только слова, но и реальная помощь. Например, можно предложить вместе позвонить в банк или написать заявление.