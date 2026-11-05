Психолог Коновалова отметила, что быстро справиться со стрессом можно с помощью дыхательных практик и техник заземления

Дыхательные практики и техники заземления помогают быстро восстановить эмоциональное равновесие. Об этом URA.RU рассказала доцент Шадринского государственного педуниверситета, кандидат психологических наук Ольга Коновалова.

Для снятия острого стресса эксперт рекомендовала «дыхание по квадрату». Вдох, задержка дыхания, выдох и новая пауза делаются на четыре счета. Повторить цикл достаточно четыре–шесть раз.

Переключить внимание с тревоги помогает методика «5-4-3-2-1». Человеку нужно найти вокруг пять видимых предметов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха и один вкус. Также полезно проговаривать эмоции вслух и дробить сложные задачи на части.

Коновалова отметила, что умеренное волнение мобилизует силы, но затяжной стресс требует обращения к специалисту.