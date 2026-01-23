Психолог Кононова рассказала, как помочь ребенку преодолеть «синдром послепраздничной адаптации»

После новогодних каникул некоторые школьники испытывают трудности с возвращением к учебе. Это явление называют «синдромом послепраздничной адаптации». Психолог-терапевт Анастасия Кононова объясняет, что младшие школьники особенно тяжело переживают этот период из-за несформированной префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за планирование и самоконтроль.

«Дети до 10 лет еще не умеют управлять своим состоянием так, как это делают подростки или взрослые, потому что у них только формируется произвольность — способность делать „надо“ вместо „хочу“», — говорит психолог.

По словам Кононовой, адаптация обычно занимает от 5 дней до двух недель. Важно, чтобы родители не считали себя плохими, если не всегда удается совладать со своими эмоциями. Психолог рекомендует признавать свои чувства, разделять чувства и поведение, избегать обесценивания переживаний ребенка.

Если через три недели ребенок все еще с трудом просыпается, плачет каждое утро и отказывается идти в школу, стоит присмотреться внимательнее. Возможно, дело не в адаптации, а в том, что в школе действительно что-то не так.

Кононова подчеркивает, что ругать за лень, стыдить, игнорировать или запугивать ребенка не стоит. Вместо этого нужно говорить о том, что ему тяжело, давать больше телесного контакта и создать маленький ритуал возвращения к школьным будням.