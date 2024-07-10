Психолог Кононова: обличительный флешмоб выпускников связан с желанием получить минуту славы

При выдаче дипломов некоторые студенты выступают с негативными высказываниями в адрес учреждения. Психолог Лариса Кононова отметила, что эмоциональные речи отражают отношение молодежи к системе образования. Однако во время учебы не каждый решится на такое.

«А вот на выпускной церемонии уже все можно», — отметила эксперт.

По ее словам, критику в сторону преподавателей и руководства вуза выражают на публике те ребята, которые желают получить свою минуту славы.