Психолог Кононова: обличительный флешмоб выпускников связан с желанием получить минуту славы

Своеобразный обличительный флешмоб стал новым трендом среди выпускников региональных вузов, сообщил сайт «Мир 24».

При выдаче дипломов некоторые студенты выступают с негативными высказываниями в адрес учреждения. Психолог Лариса Кононова отметила, что эмоциональные речи отражают отношение молодежи к системе образования. Однако во время учебы не каждый решится на такое.

«А вот на выпускной церемонии уже все можно», — отметила эксперт.

По ее словам, критику в сторону преподавателей и руководства вуза выражают на публике те ребята, которые желают получить свою минуту славы.

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