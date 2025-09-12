Психолог Кононов назвал чрезмерный контроль от женщин главным раздражающим фактором для мужчин

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в интервью News.ru сообщил, что избыточный контроль со стороны женщины может оттолкнуть мужчину.

Такое поведение специалист назвал главным раздражающим фактором для представителей сильного пола. Тот же эффект оказывает и требование постоянного внимания.

«Находясь в таких отношениях, мужчина в большинстве случаев продолжает жить своей жизнью. Необходимость давать отчет о том, где он, с кем и когда будет дома, скорее всего, вызовет раздражение», — пояснил эксперт.

По его словам, когда речь идет о совместном проживании, мужчина рассчитывает на устроенный быт и гармонию в отношениях. Отсутствие таких условий способно привести к конфликтам.