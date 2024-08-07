Психолог Кононов: холостяцкая жизнь сопровождается чувством одиночества и недостатком общения

Холостяцкая жизнь является негативным трендом в современном обществе. Об этом рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с Life.

По его словам, к минусам такого образа жизни относятся отсутствие семьи и чувство одиночество. Кроме того, мужчина без пары зачастую испытывает недостаток общения с близкими людьми.

Эксперт напомнил, что холостяки рискуют столкнуться с финансовой нестабильностью. В случае увольнения или получения травмы придется рассчитывать только на себя.

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте