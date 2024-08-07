Психолог Кононов: холостяцкая жизнь сопровождается чувством одиночества и недостатком общения

Холостяцкая жизнь является негативным трендом в современном обществе. Об этом рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с Life .

По его словам, к минусам такого образа жизни относятся отсутствие семьи и чувство одиночество. Кроме того, мужчина без пары зачастую испытывает недостаток общения с близкими людьми.

Эксперт напомнил, что холостяки рискуют столкнуться с финансовой нестабильностью. В случае увольнения или получения травмы придется рассчитывать только на себя.