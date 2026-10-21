Психолог Конфисахор выразил уверенность, что только 3% россиян могут провести час без телефона

Доцент кафедры психологии РГПУ имени Герцена Александр Конфисахор в беседе с НСН усомнился в результатах опроса CDEK.Shopping, согласно которому 69% россиян хотели бы сократить экранное время. По его мнению, люди часто декларируют намерения, но не действуют, как в случае с отказом от алкоголя или курением.

Эксперт уверен, что реальная зависимость гораздо серьезнее: только 3% россиян могут провести час без телефона, а 15 минут без устройства стали бы испытанием для 5% населения. Конфисахор полагает, что если физически забрать смартфон у человека на сутки, 95% людей сойдут с ума.

Он отметил, что отказаться от устройств невозможно, так как дети привыкают к ним с раннего возраста, когда гаджеты с песенками и картинками дают им прямо в коляске. В итоге для ребенка смартфон становится неотъемлемой частью жизни.