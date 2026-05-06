Психолог Конфисахор связал интерес к судебным подробностям с комплексом неполноценности

Интерес к судебным подробностям в мельчайших деталях связан с комплексом неполноценности человека. Особо привлекательны скандалы с участием известных личностей, рассказал ИА НСН доктор политических наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена Александр Конфисахор.

Telegram-канал Baza сообщает, что в России набирает популярность судебный туризм. Россияне посещают открытые судебные заседания в качестве слушателей, не будучи при этом сторонами дела или обладателями специального статуса. Такое хобби привлекает многих возможностью прочувствовать атмосферу происходящего и получить своеобразное ощущение эксклюзивности, сравнимое с просмотром локального сериала, доступного лишь избранным.

«Оно может стать чем-то вроде наркотика, когда захочется снова участвовать в таких делах хотя бы со стороны. Человеку потребуется больше неадекватных подробностей, какого-то грязного белья, так называемого тру-крайма», — сказал собеседник агентства.