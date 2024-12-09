Психолог Кондрашева: зависимость от гаджетов влияет на зрение и опорно-двигательный аппарат

Медицинский психолог Елена Кондрашева в беседе с сайтом pravda-nn.ru объяснила, насколько вредны смартфоны и компьютеры для детей и взрослых и к каким негативным последствиям приводит зависимость от гаджетов.

Взрослые порой не задумываются, что гаджеты не только вызывают зависимость, но и дают сильную нагрузку на организм. Как пояснила психолог, в первую очередь страдают зрение и опорно-двигательный аппарат.

«Если вовремя не оказать помощь страдающему человеку, если он сам не пожелает освободиться из такого плена, последствия могут быть достаточно плачевными», — сказала Кондрашева.

Побороть интернет-зависимость и зависимость от гаджетов можно и без помощи специалиста. Важно регламентировать промежуток времени, проведенный в Сети, а также иногда блокировать доступ к определенным ресурсам, возвращайтесь к интересам из повседневной жизни.