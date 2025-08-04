Психолог Комарова призвала родителей не занимать чью-то сторону в конфликте детей

Зачастую дети конкурируют за внимание родителей, что приводит к ссорам и ревности. Психологу «Актион Образования» Екатерине Комаровой удалось найти способ, как родителям преодолеть эту проблему. В беседе с KP.RU специалист предложила ввести правило «персонального времени».

Так у ребенка появится возможность провести время наедине с родителем, не отвлекаясь на учебу или бытовые вопросы, а общаясь на личные темы. Екатерина Комарова рекомендует избегать фразы «Я люблю вас одинаково», так как дети все равно продолжат вести подсчеты. Вместо этого можно сказать: «Тебя люблю как первенца, как старшего», «Тебя люблю как самого младшего».

Кроме того, психолог считает, что принимать чью-либо сторону в конфликте детей не стоит, чтобы не вызвать у другого ребенка обиды и злости.