Психолог Комарова призвала родителей не занимать чью-то сторону в конфликте детей

Зачастую дети конкурируют за внимание родителей, что приводит к ссорам и ревности. Психологу «Актион Образования» Екатерине Комаровой удалось найти способ, как родителям преодолеть эту проблему. В беседе с KP.RU специалист предложила ввести правило «персонального времени».
Так у ребенка появится возможность провести время наедине с родителем, не отвлекаясь на учебу или бытовые вопросы, а общаясь на личные темы. Екатерина Комарова рекомендует избегать фразы «Я люблю вас одинаково», так как дети все равно продолжат вести подсчеты. Вместо этого можно сказать: «Тебя люблю как первенца, как старшего», «Тебя люблю как самого младшего».
Кроме того, психолог считает, что принимать чью-либо сторону в конфликте детей не стоит, чтобы не вызвать у другого ребенка обиды и злости.
Детский сад № 17 в Балашихе подключили к инженерным коммуникациям
Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Воскресенске
Андрей Воробьев: более 150 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2025 году
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
Экоакция по сбору вторсырья прошла в Щелкове
В Кремле не исключили встречи Путина с Зеленским
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте