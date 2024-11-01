Психолог Комарницкая: зависимость от экономии приводит к росту уровня тревожности

Психолог Светлана Комарницкая рассказала о негативных последствиях излишней экономии. Нездоровое желание сохранить накопления ухудшает качество жизни, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, данный подход формирует зависимость от денег. В результате человек обретает негативную репутацию в обществе, что ограничивает многие возможности. Речь идет, например, о карьерном продвижении и создании семьи.

«Как правило, и никакого плана будущего у такого человека нет: ему сложно представить себе условия, при которых придется расстаться со своими ресурсами», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что отсутствие финансовых целей провоцирует рост тревожности и неудовлетворенности жизнью.