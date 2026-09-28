Психолог Кольцова указала на новую культуру общения, сформированную молодыми людьми

Граждане в возрасте 20–25 лет сформировали новую культуру общения, основанную на уважении к личным границам. Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Екатерина Кольцова, теперь заранее согласуется не только время начала встречи, но и время ее завершения.

Эксперт отметила, что старшее поколение учится этому у молодежи. Если 30 лет назад было нормой прийти в гости без звонка или зайти к соседям за солью, то сейчас молодое поколение считает нормой договариваться не только о приходе, но и о том, до каких часов они будут в гостях.