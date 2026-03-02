Психолог Кольцова рассказала, что «Ваби-саби» относится к японской философии и может проявляться в интерьере и одежде

Философия «ваби-саби», отражающая восприятие мира через призму несовершенства и изменчивости, стала популярной среди представителей поколения Z. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова в интервью «Москве 24» .

«Ваби-саби» относится к японской философии и может проявляться в интерьере, одежде и аксессуарах, подчеркивая скромную простоту. К этому направлению можно отнести и реставрацию предметов.

По мнению психолога, популярность «ваби-саби» среди зумеров отражает усталость от бесконечной погони за идеальной картинкой. «Многие действительно устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и эволюционный маятник качнулся в другую сторону», — пояснила Кольцова.

Она отметила, что зумеры стали первым поколением за последние 60 лет, которое воспитывалось в парадигме принятия человека таким, какой он есть. Психолог подчеркнула, что реставрация старых вещей становится манифестом против идеальности, а также полезна с психологической точки зрения, так как дает ощущение контроля и предсказуемости.