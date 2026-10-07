Психолог Кольцова оценила связь между ходьбой и психикой подростков

Физическая активность может быть не только фактором, но и маркером психологического состояния подростков. Об этом «Авторадио» заявила психолог Екатерина Кольцова, комментируя исследование Королевского колледжа Лондона и Университета Массачусетса.

Специалисты сопоставили данные пяти с половиной тысяч детей 11–12 лет, которые три недели носили шагомеры, и проверили их психологическое состояние год спустя. Меньше всего признаков тревожности и поведенческих проблем выявили у тех, кто проходил от восьми до 12 тысяч шагов в день и больше, а худшие показатели зафиксировали при менее чем пяти тысячах шагов.

Кольцова подчеркнула, что выявлена лишь связь, а не причинно-следственный механизм: благополучные дети сами больше двигаются, тогда как при депрессивных состояниях активность падает. Эксперт добавила, что для разгрузки полезна даже обычная прогулка.