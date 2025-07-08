Психолог Кольцова отметила, что семейные традиции помогают сохранить гармонию в отношениях

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, психолог Екатерина Кольцова поделилась с сайтом «Москва 24» рекомендациями по сохранению гармонии в отношениях.

Как отметила эксперт, основа семьи — это общение, и важно помнить, что партнер — это отдельная личность с собственным взглядом на мир. В отношениях необходимо говорить напрямую и использовать «я-послание» — обращение, в котором человек без обвинений говорит другому о своих чувствах и желаниях.

По мнению Кольцовой, лучше всего прямо спросить партнера о его переживаниях, например: «Мне показалось, или ты расстроен?». Это поможет избежать ненужных догадок. Также важно открыто выражать свои желания, например, предложить совместно проводить время, чтобы укрепить связь.

Психолог добавила, что изменения в партнере — это нормально и не повод для грусти. По ее словам, не обязательно заниматься чем-то вместе, каждый может найти свое любимое дело и реализоваться в нем. Главное, чтобы у обоих были общие ценности и интересы.

Кольцова подчеркнула, что наличие общих взглядов на разные вопросы, такие как количество детей в браке и особенности быта, очень важно для семьи. Это помогает укрепить доверительные отношения и лучше понять друг друга.

Семейные традиции также способствуют укреплению домашнего очага. Даже простые действия могут внести тепло и уют в отношения. Объединять могут одинаковые вкусы в еде, кинематографе или музыке, заключила психолог.