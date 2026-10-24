Психолог Колобова предложила вернуть в школы уроки о семейной жизни

Семейный психолог Нателла Колобова предложила создать в России академию семьи и вернуть в школы предмет об основах семейной жизни. Об этом сообщило ЕАН .

«Новое поколение надо учить создавать отношения и семью. Моя глобальная мечта — чтобы в школьный курс вернулась „Этика и психология семейной жизни“», — цитирует Колобову «ФедералПресс».

По словам психолога, такой курс был экспериментальным примерно в 1987–1989 годах. На занятиях школьникам рассказывали про отношения, психологию семейной жизни, как построить бюджет и воспитывать детей.

Колобова считает, что в школах нужно создать настоящий институт семьи, который будет транслировать важные для современной молодежи идеи. Главная цель — академия, где готовили бы специалистов по семейным вопросам.

Психолог также предположила, что если бы в ЗАГСе людям рассказывали, что им предстоит в будущем, количество разводов значительно сократилось бы.