Осенний рост обращений к детским психологам связан с возвращением детей домой после летнего отдыха. Об этом в беседе с ИА НСН заявила детский психолог Варвара Кокурина.

Поводом для визита к специалисту может стать любое резкое изменение в реакциях ребенка. При этом психолог напомнила о естественных процессах: подросткам требуется много сна и еды из-за активного роста и гормональной перестройки организма.

«Важно где-то давать свободу, но не забывать, что подростку нужны границы», — подчеркнула Кокурина.

По опубликолванным данным, осенью 2026 года спрос на детских и подростковых психологов вырос в два раза по сравнению с летом.