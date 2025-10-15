Психолог Кокурина отметила пользу скуки для творческого процесса и хобби

Психолог Варвара Кокурина призвала не путать скуку с грустью или депрессией. Такое состояние способно приносить пользу, отметила эксперт в беседе с ИА НСН .

По ее словам, детокс от гаджетов полезен как для детей, так и для взрослых. Он стимулирует творческие процессы.

«В состоянии скуки порой рождаются творчество, появляются идеи. Например, человек вспоминает, что он любит вязать, собирать пазлы, писать книги, заниматься спортом и так далее», — пояснила психолог.

Кокурина подчеркнула, что каждому человеку необходимы периоды покоя и расслабления, но если подростки испытывают чувство скуки постоянно, это может указывать на необходимость консультации специалиста.