Психолог Коджаспиров назвал конфликты с близкими и давление в школе факторами психологического неблагополучия подростков

По словам эксперта, в подростковом возрасте переживания становятся интенсивнее, реакции — острее, при этом способность к саморегуляции еще формируется. Современные условия жизни, включая технический прогресс и цифровизацию, вносят свои коррективы в процесс взросления. У подростков теперь меньше опыта реального социального взаимодействия, а также снижена устойчивость к стрессовым ситуациям.

Ключевые факторы риска для психологического благополучия подростка — это неблагополучная семейная среда, конфликты с близкими, академическое давление в школе и трудности во взаимоотношениях со сверстниками, вплоть до социальной изоляции.

О проблемах сигнализируют перемены в поведении и настроении: эмоциональная нестабильность, тревожность, снижение настроения, утрата интереса к привычным занятиям, агрессия или оппозиционное поведение. Снижение социальной активности, замкнутость и избегание контактов также должны насторожить родителей.

Особого внимания требуют симптомы, указывающие на кризисное состояние и риск саморазрушающего поведения. В этом случае необходимо обратиться за профессиональной помощью, подчеркнул специалист.