Психолог Кочетова: в преддверии экзаменов не нужно фантазировать о провалах

Родителям в преддверии выпускных экзаменов очень важно стараться не пугать себя и ребенка и не фантазировать о провалах. Об этом рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нагнетание ужаса только снижает мотивацию вместо того, чтобы настроить на рабочий лад. Родителям совместно с детьми рекомендуется совместно разработать план на случай любого исхода событий экзамена, сообщил сайт Neva.Today.

Так, стоит помнить, что всегда можно будет либо пересдать ЕГЭ, либо взять год на подготовку, либо поступить в другой вуз, отметила Кочетова.