Психолог Кочетова указала на способность сплетен укреплять коллектив

Обсуждение коллег за их спиной — неоднозначное явление, которое может как укреплять коллектив, так и разрушать его. Об этом заявила кандидат психологических наук Юлия Кочетова в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснила эксперт, с одной стороны, обмен неофициальной информацией способствует сближению людей и созданию чувства общности, позволяя ощутить совпадение взглядов. Таким образом, можно говорить о положительном влиянии подобного общения, способствующего созданию атмосферы эмоциональной близости в коллективе.

С другой стороны, сплетни могут повысить тревожность, поскольку каждый понимает, что объектом обсуждений рискует стать он сам, добавила психолог. Такие беседы способны сеять раздор и приводить к расколу коллектива, скрытой напряженности и конфликтам. Поэтому важно соблюдать грань, следить за тем, чтобы сплетни не окутали коллектив своими сетями.