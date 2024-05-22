Психолог Кочетова назвала нормальным состояние стресса и тревожности перед экзаменами

Клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова в беседе с RT рассказала, что испытывать стресс и тревожность перед экзаменами вполне нормально. Когда человек делает что-то впервые, ему всегда страшно.
«Если вы чувствуете тревогу, важно дать себе разрешение на эти переживания», — отметила специалист.
Планирование дня, по словам Кочетовой, всегда благотворно сказывается на организме. Важно не сидеть допоздна за подготовкой, а вовремя ложиться спать. Гормон мелатонин, который вырабатывается во время сна, способствует переносу информации из кратковременной в долговременную память и снижает уровень кортизола.
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