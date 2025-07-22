Психолог Кочетков рекомендовал выдавать дошкольникам гаджеты дозированно
Смартфоны стали частью повседневной жизни, и родители все чаще задаются вопросом, с какого возраста ребенку можно пользоваться ими. Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал сайту KP.RU, как избежать зависимости от технологий.
Эксперт подчеркнул, что смартфон не должен заменять ребенку родителя. Гаджет нужно выдавать дошкольнику дозировано и под родительским присмотром, написала «Газета.Ru».
«Знакомить ребенка со смартфоном нужно обязательно — это часть современной жизни. На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем», — добавил психолог.
По его словам, в младенчестве основное для ребенка — общение со взрослыми. В возрасте от года до трех лет важна игра с предметами, а с трех до шести лет — ролевая игра с другими детьми.