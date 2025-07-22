Психолог Кочетков рекомендовал выдавать дошкольникам гаджеты дозированно

Смартфоны стали частью повседневной жизни, и родители все чаще задаются вопросом, с какого возраста ребенку можно пользоваться ими. Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал сайту KP.RU , как избежать зависимости от технологий.

Эксперт подчеркнул, что смартфон не должен заменять ребенку родителя. Гаджет нужно выдавать дошкольнику дозировано и под родительским присмотром, написала «Газета.Ru».

«Знакомить ребенка со смартфоном нужно обязательно — это часть современной жизни. На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем», — добавил психолог.

По его словам, в младенчестве основное для ребенка — общение со взрослыми. В возрасте от года до трех лет важна игра с предметами, а с трех до шести лет — ролевая игра с другими детьми.