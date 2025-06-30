Психолог Кочетков предупредил, что злоупотребление гаджетами негативно сказывается на развитии детей

Современные родители часто используют мобильные телефоны и планшеты, чтобы занять ребенка. Однако такая привычка может негативно сказаться на его развитии. Кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал KP.RU о рисках раннего увлечения детей гаджетами.

Эксперт подчеркнул, что в младенчестве дети особенно чувствительны к общению с родителями. В возрасте от года до трех лет для ребенка важна свободная игра с предметами. Именно в этот период формируются ключевые навыки через живое взаимодействие и игру.

Кочетков отметил, что если заменить живое общение и игры с предметами экраном, то развитие ребенка может пойти по другому сценарию. Если упустить время и отдать предпочтение гаджетам в раннем возрасте, то можно ожидать изменений в развитии ребенка.

Поэтому специалист рекомендует не превращать планшет в «электронную няню». Гаджеты допустимы, но только в умеренных количествах и под контролем родителей. Ребенок еще не может остановиться вовремя, поэтому важно, чтобы родители контролировали время, проведенное за экраном.