Психолог Клумова объяснила, что подросток одновременно нуждается в автономии и в опоре на взрослого

Психолог объяснила, что подростковый максимализм — это не аномалия и не следствие «неправильного воспитания», а естественный этап развития. В беседе с RuNews24.ru эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова отметила, что в этот период у подростков меняется ведущая деятельность: учебная отходит на второй план, а общение со сверстниками выходит на первый.

По словам эксперта, подростковый возраст — это время формирования личностной идентичности. Подростки ищут себя, совершают ошибки, учатся выстраивать границы своего «я» и формировать систему ценностей.

«Стремление к категоричным оценкам, убежденность в собственной правоте, ощущение, что мир делится на черное и белое, помогают подростку выстроить границы своего "я"», — пояснила психолог.

Важно помнить, что развитие в кризисные периоды не происходит плавно. Подросток одновременно нуждается в автономии и в опоре на взрослого. Поэтому родители должны признавать значимость переживаний подростка, сохранять границы и задавать вопросы, которые расширяют перспективу мышления, а не побуждают к прямому спору.

С течением времени и накоплением социального опыта подростковая категоричность естественным образом смягчается. Софья Клумова подчеркнула, что родители, которые выдерживают этот период, не разрушая эмоционального контакта, способствуют созреванию у их ребенка умения учитывать разные точки зрения и нести ответственность за собственные решения.