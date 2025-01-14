Психолог Клюваева призвала родителей следить за видео-контентом у детей

Психолог Светлана Клюваева в беседе с радио «Говорит Москва» рекомендовала родителям следить за тем, каким контентом увлекаются их дети, особенно младшего возраста.

По мнению эксперта, важно ограничивать доступ ребенка к неподходящему для его возраста контенту, будь то видеоигры или другой медиа-контент.

Для маленьких детей предпочтительнее выбирать спокойные и безопасные видеоигры и видеоролики, поскольку они воспринимают виртуальную реальность как часть настоящей жизни и не всегда могут отличить одно от другого. Подросткам уже сложнее регулировать свои предпочтения, но у них тоже должна быть альтернатива в реальной жизни, которая могла бы увлечь их, например, спорт, добавила Клюваева.