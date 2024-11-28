Психолог Клюваева назвала бессмысленной идею запретить детскую косметику в России

Депутат Михаил Ветров предложил ввести в России запрет на продажу детской косметики. По его мнению, подобные товары «подталкивают» несовершеннолетних к преждевременному вступлению во взрослую жизнь. В беседе с ОТР идею прокомментировала психолог Светлана Клюваева.

Специалист назвала инициативу глупой и бессмысленной. При принятии соответствующих решений, добавила эксперт, важно учитывать естественное развитие ребенка.

«Дети красятся и повторяют, копируют то, что делают другие женщины — мамы или взрослые, которых они видят, — уже с очень, очень маленького возраста», — пояснила психолог.

По ее словам, данное поведение является абсолютно нормальным. В такие моменты девочка просто примеряет роль женщины или пытается себя проявить, добавила Клюваева.