Психолог Клеверин предупредил, что женские попытки улучшить мужчину часто приводят к разводу

Стараться улучшить все вокруг, в том числе и партнера, заложено в природе женщин, но это качество нередко провоцирует проблемы в отношениях. Об этом радио Sputnik рассказал семейный психолог Андрей Клеверин.

Он объяснил, что мужчины устают от постоянного давления. Большинство из них искренне не понимают, зачем что-то менять, если все и так хорошо.

«Возникает противоречие: женщина старается достучаться до мужчины, что-то ему предложить, а мужчина, наоборот, дистанцируется, уходит от этих разговоров», — отметил эксперт.

Он добавил, что женщина в итоге чувствует себя разочарованной. А мужчина все больше отдаляется. В итоге подобная дистанция нередко приводит к разрыву отношений.