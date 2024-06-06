Психолог Клеверин посоветовал при семейном выгорании попробовать договориться

Выгорание может возникнуть не только на работе, но и в семье. Об этом радио Sputnik рассказал психолог Андрей Клеверин.

По его словам, не стоит торопиться расстаться. Потому что усталость в отношениях — это явление частое. Другое дело, что никто не учил людей решать такие ситуации. А самое правильное, что можно сделать в этом случае, — попробовать договориться.

«По-хорошему, их нужно проговаривать, договариваться и менять форму общения. Здесь разъезд может на время снизить накал, но через некоторое время, когда вы съедетесь снова, он вернется», — объяснил эксперт.

Он добавил, что, если люди зашли в тупик, то им может потребоваться помощь квалифицированного специалиста. Также можно попробовать самостоятельно изучить какие-то материалы.