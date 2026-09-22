Психолог Клеверин опроверг связь разных фамилий супругов с разводом

Семейный психолог Андрей Клеверин обозначил, что разные фамилии у супругов не повышают вероятность развода на 50%. Такой вывод не подтверждается его практикой, сообщает Sputnik .

Клеверин пояснил, что супруги с разными фамилиями могут в меньшей степени воспринимать себя как единое целое. Кроме того, отказ женщины взять фамилию мужа иногда становится для него травмирующим фактором и вызывает обиду.

Еще одним обстоятельством психолог назвал отсутствие необходимости менять документы. При разводе женщине не придется переоформлять их обратно, что теоретически может упростить решение о расставании.

Однако специалист считает эти факторы малозначительными. По его словам, в работе он не замечал радикальной связи между разными фамилиями супругов и разводами.