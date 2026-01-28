Психолог Клен рассказала, что газлайтинг не всегда указывает на абьюзивные отношения в семье

Психолог Елена Клен поделилась с RuNews24.ru профессиональным взглядом на понятие газлайтинга и его влияние на психоэмоциональное состояние человека. Газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой агрессор заставляет жертву сомневаться в собственной адекватности и восприятии действительности, используя методы манипуляции и искажения информации.

Одной из распространенных форм газлайтинга являются детские воспоминания, когда родители отвергают воспоминания ребенка, называя их плодом воображения или выдумкой. Такие ситуации могут вызывать у ребенка чувство вины, изоляции и неуверенности в себе, что приводит к серьезным психологическим проблемам в зрелом возрасте.

Опытные специалисты выделяют три основных вида газлайтинга:

— Открытый газлайтинг, когда агрессор прямо заявляет, что жертва заблуждается или что ее восприятие неверно.

— Скрытый газлайтинг, осуществляемый косвенно, например, через сарказм или критику, намекая на недостоверность переживаний жертвы.

— Смешанный газлайтинг, содержащий элементы открытых и скрытых манипуляций.

Агрессоры могут применять газлайтинг в различных сферах жизни, включая романтические отношения, рабочую обстановку и семейный быт. Зачастую жертва испытывает сильнейший дискомфорт, неуверенность в себе и тревогу, что может привести к развитию клинических форм депрессии и других психических расстройств.

Человек, столкнувшийся с газлайтингом, нуждается в поддержке и профессиональной помощи, чтобы освободиться от психологического давления и восстановить доверие к собственным чувствам и опыту. Специалист подчеркивает важность умения распознавать газлайтинг и своевременно реагировать на его проявления.