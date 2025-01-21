Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова заявила NEWS.ru, что крики на подчиненных со стороны руководства можно рассматривать как форму вербального насилия. Она подчеркнула, что повышение голоса не помогает мотивировать команду или утвердиться в роли лидера.
Крик руководителя скорее приводит к дезорганизации коллектива, нежели к улучшению рабочих процессов. Такое поведение вызывает стремление уйти от ответственности и скрывать проблемы в работе. Сотрудникам становится сложнее сохранять лояльность к своей организации.
Психолог подчеркнула, что руководителю важно научиться направлять негативные эмоции в конструктивное русло. Перед выражением недовольства следует убедиться, что сотрудники действительно понимают поставленную задачу. Возможно, им неясны методы выполнения работы, сроки или формат подачи результатов. В таком случае полезно провести обсуждение деталей с командой, внести необходимые изменения и предоставить пример правильного подхода. Также эффективным методом может быть разделение задач на этапы и контроль их выполнения.
Дети из Домодедова стали призерами областных военно-патриотических сборов
Состояние троих пострадавших при ДТП в Орехово-Зуеве оценили как тяжелое
Россиянам рассказали о возможности купить частный остров в России
«Пушкинские карты» предложили распространить на пенсионеров
В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды
Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортивного снаряжения
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте