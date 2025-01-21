Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова заявила NEWS.ru , что крики на подчиненных со стороны руководства можно рассматривать как форму вербального насилия. Она подчеркнула, что повышение голоса не помогает мотивировать команду или утвердиться в роли лидера.

Крик руководителя скорее приводит к дезорганизации коллектива, нежели к улучшению рабочих процессов. Такое поведение вызывает стремление уйти от ответственности и скрывать проблемы в работе. Сотрудникам становится сложнее сохранять лояльность к своей организации.

Психолог подчеркнула, что руководителю важно научиться направлять негативные эмоции в конструктивное русло. Перед выражением недовольства следует убедиться, что сотрудники действительно понимают поставленную задачу. Возможно, им неясны методы выполнения работы, сроки или формат подачи результатов. В таком случае полезно провести обсуждение деталей с командой, внести необходимые изменения и предоставить пример правильного подхода. Также эффективным методом может быть разделение задач на этапы и контроль их выполнения.