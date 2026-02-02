Психолог Кирнарская высказалась о важности искусства для развития умственных способностей

Заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный психолог, доктор психологических наук Дина Кирнарская в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о важности искусства для развития умственных способностей.

Психолог отметила, что искусство старше науки и формирует фундамент мозговой деятельности. Она подчеркнула, что именно с искусства начинали воспитание аристократов: «Сначала аристократические отпрыски изучали танец, музыку, пение, игру на инструментах, и только потом приступали к науке».

По мнению эксперта, такой порядок является продуктивной педагогической стратегией.

