Психолог Кирнарская высказалась о важности искусства для развития умственных способностей
Заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный психолог, доктор психологических наук Дина Кирнарская в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о важности искусства для развития умственных способностей.
Психолог отметила, что искусство старше науки и формирует фундамент мозговой деятельности. Она подчеркнула, что именно с искусства начинали воспитание аристократов: «Сначала аристократические отпрыски изучали танец, музыку, пение, игру на инструментах, и только потом приступали к науке».
По мнению эксперта, такой порядок является продуктивной педагогической стратегией.