Психолог Кичаев указал на минусы идеи с лимитом на онлайн-покупки от супруга
В России обсуждается инициатива, позволяющая одному из супругов ограничивать покупки другого в интернет-магазинах. Идею прокомментировал психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с «Ридусом».
Эксперт выразил сомнения в эффективности такого подхода. По его мнению, в семье всегда есть лидер и ведомый, и если лидер решит что-то купить, то другой партнер не сможет противодействовать.
«Такой подход возможен и даже желателен в рамках добровольного регулирования семейных отношений при условии согласия обеих сторон», — отметил специалист.
Кичаев также предупредил о риске возникновения конфликтов, вызванных подобными ограничениями в паре.