Психолог Кичаев рассказал, что шестидневную рабочую неделю поможет пережить визуализация отдыха

Психолог Александр Кичаев в беседе с Life посоветовал россиянам визуализировать отдых на новогодних каникулах, чтобы проще пережить шестидневную рабочую неделю в конце года.

Эксперт отметил, что кому-то может помочь справиться с напряженным графиком аффирмация «прорвемся» или «еще немного, еще чуть-чуть». Способ представлять, что этот отдых вполне заслуженный, также подойдет.

«Визуализация, аффирмация, мотивация — вот они нас и смогут правильно вывести из этого года и включить в Новый год, где нам предстоит очень хорошо отдохнуть», — сказал Кичаев.

Новогодние каникулы в России продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Последним рабочим днем в уходящем году станет суббота, 28 декабря.