Россия отличается от западных стран своими взглядами на мужские и женские роли. Психолог Александр Кичаев объяснил сайту Life разницу между ожиданиями женщин в России и США.

Эксперт отметил традиционное восприятие мужской силы и ответственности в российском обществе, подчеркнув растущую свободу самовыражения западного мужчины.

По словам специалиста, культурные различия объясняются историческим опытом наших народов. Традиционные ценности остаются важными аспектами жизни россиянок, ищущих надежного партнера. Напротив, западные страны пережили значительный сдвиг в понимании гендерных границ, начиная с середины XX века.

Однако Кичаев подчеркнул естественный ход перемен в России, позволяющий сохранить основные принципы семейных отношений, несмотря на внешние влияния. В итоге российские девушки ориентируются на классические модели поведения мужчин, выбирая партнеров с ярко выраженными качествами защитника и кормильца семьи, подчеркнул психолог.