Психолог Кичаев раскритиковал идею с отпуском по эмоциональному выгоранию

Психолог Александр Кичаев раскритиковал идею директора Института исследований проблем современной политики Антона Орлова о введении дополнительного отпуска для людей, столкнувшихся с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, такое предложение — не более чем популистский жест, который на самом деле не решит проблему. Механизмы эмоционального выгорания не позволяют справиться с ним просто за счет дополнительных дней отдыха.

«Выгорание не происходит системно. Бывает, сегодня ты еще в силах, а следующим утром просыпаешься и не хочешь жить. Поэтому оформлять отпуск по причине выгорания будет невозможно», — пояснил специалист.

В качестве альтернативы Кичаев предложил инвестировать в психологическую помощь. Так, сотруднику могут выдавать купон на работу с психологом за счет фирмы.