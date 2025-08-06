Психолог Кичаев призвал пить больше воды и слушать музыку во время длинных пробок

Многие водители сталкиваются с раздражающими пробками, особенно когда отправляются на природу или к морю. Длительный простой в движении нередко становится источником стрессов и семейных конфликтов, ухудшающих общее настроение. Чтобы предотвратить подобные проблемы, психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru предложил действенные советы, позволяющие сохранять спокойствие и гармонию в автомобиле.
Одним из простых способов снизить напряжение является употребление воды, которая помогает бороться с чувством жары и утомляемостью. Хорошая музыка также способствует расслаблению, снижая уровень тревожности и учащенное сердцебиение.
Еще одним эффективным методом управления эмоциями является умение контролировать свое дыхание, открывая окна и делая глубокие вдохи. Очень важно стараться не провоцировать конфликты, сдерживаясь от острых высказываний и позволяя себе отдохнуть, даже немного поспать, если появляется такая возможность.
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