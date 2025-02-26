Психолог Кичаев призвал не поддаваться на провокации раздражающего коллеги

Присутствие навязчивого коллеги в коллективе может существенно снизить продуктивность рабочего процесса. Такие «токсичные» люди умело манипулируют эмоциями окружающих, вызывая гнев, чувство вины, стыда и страха, рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.
Эксперт посоветовал не допускать влияния таких сотрудников на личное эмоциональное состояние. Необходимо четко обозначить личные границы и решительно их отстаивать. Кичаев предложил представить себя рыцарем, защищающим свою крепость от атак огнедышащего дракона.
Специалист также предупредил, что подобные личности способны искусственно создавать конфликты среди работников. Лучший способ справиться с такой ситуацией — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Можно ограничиться кивком головы и вежливой улыбкой, продолжая действовать согласно собственным убеждениям.
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