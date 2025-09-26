Психолог Кичаев отметил, что повышенная тревога осенью приводит к ненужным покупкам лекарств

Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru сообщил, сокращение светового дня и холодная погода осенью могут вызвать у людей тревогу и неуверенность, что приводит к ненужным покупкам лекарств.

Многие покупают медикаменты, чтобы ощутить контроль над ситуацией, хотя на самом деле это может быть вызвано массовым психозом. Особенно популярны витамины и БАДы из-за эффекта плацебо.

«Иногда нам просто нужно ощущение контроля над ситуацией. Мы покупаем лекарства, чтобы почувствовать себя защищенными. И иногда это работает! Эффект плацебо в действии. Наше подсознание убеждает нас в том, что таблетки помогают, даже если это не так», — отметил психолог Александр Кичаев.

Чтобы избежать ненужных трат, эксперт советует составлять список лекарств перед походом в аптеку, критически оценивать состав и показания препаратов, а также проводить больше времени на свету и рассмотреть возможность светотерапии. Кроме того, физическая активность и хобби помогают бороться со стрессом и тревогой.