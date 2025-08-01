Психолог Кичаев назвал покерфейс у зумеров защитной реакцией на стресс

Пользователи Сети активно обсуждают такое явление, как взгляд зумера. Им присуще нейтральное выражение лица — так называемый покерфейс. В беседе с Life.ru причины такого поведения объяснил психолог Александр Кичаев.

Эксперт указал на несколько факторов, которые влияют на ментальное состояние поколения Z. Так, безэмоциональное выражение лица может быть защитной реакцией на переизбыток информации и стресс. Непрерывный поток новостей и давление социальных сетей приводят к тому, что молодые люди отстраняются от своих переживаний, чтобы сохранить внутреннее равновесие.

По словам психолога, еще одна причина — защита от уязвимости и критики. Покерфейс создает видимость безразличия, что помогает зумерам скрывать свои истинные чувства и намерения и защищаться от потенциальных эмоциональных травм, добавил телеканал «Санкт-Петербург».