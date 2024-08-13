Психолог Кичаев: девушки с искусственными губами вызывают у мужчин ощущение фальшивости

Психолог Александр Кичаев рассказал, как мужчины относятся к девушкам с накаченными губами. Слова эксперта опубликовал News.ru.

По мнению специалиста, к такой женщине у представителя сильного пола формируется базовое недоверие. Кроме того, у мужчины появляется ощущение фальшивости.

«Был тренд лет 10 назад или даже больше, когда делать губы было модно, но сейчас идет тренд на естественность», — отметил психолог.

Он также добавил, что мужчину не будет смущать девушка с искусственными изменениями внешности для интимна на одну ночь.

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