Психолог Кичаев: девушки с искусственными губами вызывают у мужчин ощущение фальшивости

Психолог Александр Кичаев рассказал, как мужчины относятся к девушкам с накаченными губами. Слова эксперта опубликовал News.ru .

По мнению специалиста, к такой женщине у представителя сильного пола формируется базовое недоверие. Кроме того, у мужчины появляется ощущение фальшивости.

«Был тренд лет 10 назад или даже больше, когда делать губы было модно, но сейчас идет тренд на естественность», — отметил психолог.

Он также добавил, что мужчину не будет смущать девушка с искусственными изменениями внешности для интимна на одну ночь.